A candidata de direita Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular (PP), deverá duplicar a sua votação e ser a grande vencedora das eleições da Comunidade de Madrid, segundo uma sondagem à boca das urnas publicada pela televisão pública espanhola.

De acordo com a sondagem da RTVE, o PP deverá ter entre 62 e 65 dos deputados na nova assembleia regional, ficando a poucos lugares da maioria absoluta de 69 lugares num total de 136.

O mesmo estudo dá 25 a 28 deputados ao Partido Socialista (PSOE), o grande perdedor e até agora a primeira força política na região onde se encontra a capital de Espanha.

Em seguida estão o Mais Madrid (extrema-esquerda) com 21 a 24, Vox (extrema-direita) de 12 a 14 e Unidas Podemos (extrema-esquerda) com 10 a 11.

O PP poderia votar sozinho se os seus deputados ultrapassarem em número os de toda a esquerda junta.

No caso contrário, deverá tentar chegar a um acordo para continuar a dirigir a comunidade com a direita radical (Vox).

Se estes números se confirmarem significa que ganhou a estratégia de Díaz Ayuso que consolidou a sua imagem como adversária inflexível do Governo nacional de esquerda, dirigido por Pedro Sánchez.

As assembleias de voto deviam ter encerrado às 20:00 (19:00 de Lisboa), mas as autoridades responsáveis pela votação decidiram prolongar a abertura até que todos os que estavam ainda à espera votassem.

A última hora de votação estava reservada principalmente às pessoas com covid-19 ou que se desconfiasse que podiam estar infetadas.

De acordo com o executivo regional, a normalidade da votação foi apenas quebrada a meio da manhã pelo protesto de quatro ativistas femininas de tronco nu que entraram no colégio eleitoral da candidata do partido de extrema-direita Vox.

A Comunidade de Madrid é uma das regiões espanholas mais atingida pela covid-19, com uma incidência acumulada de 384 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, - o limiar de perigo é de 250 casos - e a pressão sobre o sistema hospitalar permanece elevada.