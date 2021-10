A próxima cimeira da NATO terá lugar em Madrid a 29 e 30 de junho de 2022, avançaram esta sexta-feira o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, e o secretário-geral da Aliança, Jens Stoltenberg.

Sánchez e Stoltenberg estiveram reunidos na sede do Governo espanhol, no Palácio da Moncloa, na capital espanhola, para iniciar os preparativos para esta reunião de líderes da Aliança Atlântica (NATO), que poderá marcar a primeira visita de Joe Biden a Espanha como Presidente dos Estados Unidos da América.

Numa conferência de imprensa conjunta do chefe do executivo espanhol e do secretário-geral da NATO, foi salientada a importância desta cimeira, que coincidirá com o 40.º aniversário da entrada de Espanha na organização.

Pedro Sánchez disse que o objetivo da cimeira será "reforçar a coesão" no seio da Aliança Atlântica e rever o seu Conceito Estratégico, a fim de enfrentar "os desafios de segurança que enfrentamos".

As cimeiras da NATO permitem aos chefes de Estado e de Governo dos países membros avaliarem periodicamente as atividades da organização e darem orientações estratégicas.

A última reunião ao mais alto nível desta organização de defesa teve lugar em Bruxelas (Bélgica) em 14 de junho de 2020.

A sigla NATO corresponde à expressão inglesa 'North Atlantic Treaty Organization' (Organização do Tratado do Atlântico Norte, também conhecida como OTAN).