O juiz italiano determinou que Carles Puigdemont fica em liberdade mas não pode sair de Sardenha durante as próximas duas semanas. O ex-presidente da Catalunha vai ser ouvido no Tribunal de Sassari este sábado. Só então o juíz irá validar ou rejeitar a ordem de prisão e decidir sobre as medidas cautelares que serão impostas.

Para já, juiz do Tribunal de Recurso de Sassari ordenou a libertação de Carles Puigdemont enquanto se resolvem as dúvidas sobre o mandado europeu euro que pesa sobre o ex-presidente da Generalitat e a questão da sua imunidade.

Carles Puigdemont foi detido na quinta-feira na Sardenha, sul de Itália, na sequência de um mandado de captura europeu emitido pelo Supremo Tribunal espanhol em 2019 pelo crime de sedição e que nunca deixou de estar vigente, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias EFE.

O antigo presidente da Generalitat, que é também eurodeputado, foi detido ao chegar a Alghero, uma cidade no noroeste da Sardenha onde devia participar num evento com Victòria Alsina, responsável pela pasta dos Negócios Estrangeiros na Catalunha, e com Laura Borràs, presidente do parlamento da Catalunha.

No entanto os responsáveis italianos da Justiça, Interior e Defesa afirmaram não ter conhecimento da presença de Puigdemont no festival.