A Catalunha e a situação económica foram os temas centrais do debate entre os cinco candidatos às eleições espanholas do próximo domingo.

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, procurou afastar-se do eixo de esquerda e colocar-se mais ao centro para captar os votos do partido Ciudadanos, em queda livre nas sondagens.

Sánchez propôs ainda um pacto entre os partidos para permitirem que o partido mais votado nas eleições do próximo domingo governe em minoria... mas não teve resposta.