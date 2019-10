O toureiro espanhol Gonzalo Caballero foi gravemente ferido na sequência de uma cornada de um touro, numa corrida realizada este sábado na Praça de Touros de Las Ventas, em Madrid.

A fazer toureio a pé, o espanhol viu o segundo touro da tarde atravessar-lhe um dos cornos na zona da coxa esquerda, onde sofreu dois cortes com gravidade. Conforme informou o boletim médico, citado por vários meios de comunicação espanhóis, um dos cortes tem cerca de 30 centímetros de profundidade, e acabou por atingir e fazer danos no músculo sartório. Um segundo corte, de 25 centímetros, atingiu a veia femoral, uma das mais importantes do corpo humano.

📸 | Gonzalo Caballero, herido al entrar a matar al primero de su lote en la corrida del #DíadelaHispanidad. Cortó oreja que tuvo que recoger su cuadrilla mientras ya estaba siendo atendido en la enfermería de #LasVentas pic.twitter.com/zI68bGTbJm — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 12, 2019

Gonzalo Caballero, de 27 anos, acabou por ser transferido para o Hospital de São Francisco de Assis, onde se encontra em estado grave.

Foi ainda na enfermaria da arena que os médicos acabaram por estancar a hemorragia, procedimento que durou cerca de duas horas. Estavam mais de 14 mil pessoas a assistir

à corrida.