Um tribunal de Valladolid, em Espanha, está a investigar a morte de um bebé de oito meses, cuja causa provável é a ingestão de algum tipo de droga.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o incidente aconteceu esta segunda-feira, quando o menino chegou com alguns familiares ao Hospital Universitário Río Hortega, em Valladolid, com sintomas de intoxicação.

Já internado, o bebé teve uma convulsão e, apesar das manobras de reanimação feitas pelos médicos, acabou por morrer.

Após a morte do menino - que não apresentava sinais de violência - foram recolhidas amostras toxicológicas para analise na tentativa de determinar que substância foi ingerida, apontando-se para algum tipo de ópio, embora os resultados ainda não sejam conhecidos.

O caso está agora entregue a um tribunal da cidade, que aguardará os resultados das análises, de forma a perceber em que contexto o incidente aconteceu e se houve algum comportamento negligente por parte dos pais.

A investigação está a ser levada a cabo pela Polícia Nacional que, numa primeira fase, já interrogou os pais da criança e o pessoal médico que o recebeu no hospital.