Elementos do Serviço Marítimo da Guardia Civil espanhola avistaram, este sábado de manhã, na praia de La Mamola, na costa de Granada, um tubarão com mais de oito metros de comprimento.

O animal da subespécie tubarão-frade foi avistado a nadar a cerca de 4 metros do areal. Apesar de esta espécie de tubarão não atacar, por norma, o ser humano, as autoridades recomendaram que nenhum barco civil se aproximasse do animal e fizeram uma espécie de escolta ao tubarão.

De acordo com uma publicação da Guardia Civil no Twitter, é o segundo avistamento deste tipo de animal em menos de duas semanas.

Avistado un tiburón peregrino de más de 8 m frente a la playa de La Mamola.



Los compañeros del #ServicioMarítimo de la @guardiacivil han recomendado a los deportistas que no se acercen con sus kayaks al tiburón. Es el 2° avistamiento que hacen en las últimas semanas. pic.twitter.com/tXuUQc2ITy — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 16, 2020

No início de maio, na praia de Calahonda, na costa andaluz, foi avistado outro tubarão frade, desta vez com cerca de três metros.