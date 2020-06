A imagem de um cão sentado numa ponte na China ao longo de vários dias à espera do dono, que se suicidou naquele mesmo local, está a comover o mundo.

O animal permaneceu durante quatro dias na ponte Yagtze, em Wuhan, constantemente a olhar para o rio à espera que o dono regressasse, sem perceber que este se tinha suicidado.

De acordo com o Daily Mail, as fotos foram tiradas por um morador, apelidado de Xu, mas rapidamente foram difundidas na redes sociais. Na sexta-feira, Xu alimentou-o, deu-lhe água e conseguiu tirá-lo da ponte com o propósito de o adotar. Mas mal abriu a porta do carro, o animal fugiu. Xu alertou de imediato a Associação de Proteção de Pequenos Animais de Wuhan.

As imagens de videovigilância mostram que, na noite de 30 de maio, o animal seguiu o dono até à ponte Yagtze e perdeu-o de vista quando este decidiu atirar-se ao rio.