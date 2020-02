Pelo menos 20 pessoas morreram espezinhadas durante uma debandada numa cerimónia religiosa evangélica ao ar livre no sábado, no norte da Tanzânia, afirmaram este domingo testemunhas e um responsável governamental.

Até agora contámos 20 mortos, mas o número poderá aumentar porque houve feridos”, afirmou Kippi Wariobia, comissário do distrito de Moshi, no norte do país, citado pela France-Presse.