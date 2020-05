Uma baleia com 12 metros de comprimento deu à costa numa praia do Reino Unido.

O mamífero gigante foi levado até à costa de Clacton-on-Sea, em Essex, esta sexta-feira.

A polícia local pediu aos curiosos para manterem o distanciamento social, enquanto as autoridades tentam remover o animal do areal.

We are currently on site at Clacton-on-Sea where a dead whale has washed up onto the beach. @essexlive @TheGazette @ClactonGazette @BBCNews

#Whale #Clacton #Essex #BigBlueOceanCleanup pic.twitter.com/UXDZ1HS3Wy