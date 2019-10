O condutor do camião que foi encontrado em Essex, Reino Unido, com 39 cadáveres foi identificado como Mo Robinson. O homem tem 25 anos e é de Portadown, no condado de Armagh, Irlanda do Norte.

Para já, não é claro se o homem sabia de algum plano de transporte de pessoas para o Reino Unido. Mo Robinson foi detido por suspeitas de homicídio e está a ser interrogado pela polícia.

A polícia britânica fez buscas, na madrugada desta quarta-feira, a duas casas na Irlanda do Norte com ligações a Robinson.

O vereador Paul Berry, de Laurelvale, no condado de Armagh, afirmou à BBC que a família do condutor está em “choque completo”.

O responsável contou que tem estado em contacto com o pai de Robinson, que lhe disse ter sabido da detenção do filho através das redes sociais.

A comunidade espera que ele tenha sido apanhado de forma inocente neste caso, mas isso está nas mãos da Polícia de Essex e vamos deixar nas mãos dos profissionais as buscas por quem fez isto”, frisou o vereador Berry.

A Agência Nacional para o Crime do Reino Unido também informou que está a desenvolver diligências no sentido de identificar “grupos de crime organizado” que possam ter ligações a este caso.

As vítimas mortais, 31 homens e oito mulheres, eram todas de nacionalidade chinesa.

O embaixador chinês em Londres, Liu Xiaoming, lamentou a tragédia, numa mensagem divulgada nas redes sociais, e afirmou estar em contacto com a polícia britânica.

É com os corações pesados que sabemos da morte de 39 pessoas em Essex, Inglaterra. Estamos em contacto com a polícia britânica para procurar clarificação e a confirmação de informações importantes”, escreveu o diplomata no Twitter.

Embassy Spokesperson Statement: We read with heavy heart the reports about the death of 39 people in Essex, England. We are in close contact with the British police to seek clarification and confirmation of the relevant reports. — Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) October 24, 2019

O camião com 39 cadáveres foi encontrado na madrugada de quarta-feira no Parque Industrial de Waterglade, em Grays, Essex, pelas 1:40.

Inicialmente, as autoridades acreditavam que o camião tinha entrada no Reino Unido pela cidade portuária de Holyhead no país de Gales, mas, entretanto, concluíram que o veículo entrou afinal pelo porto de Purfleet, procedente de Zeebruges, na Bélgica.

O camião foi registado na cidade de Varna, na Bulgária, mas pertence a uma empresa detida por uma mulher irlandesa. Não há registo de passagem do veículo na Bulgária desde 2017.

A procuradoria federal da Bélgica abriu uma investigação sobre este caso, uma vez que o veículo terá passado por território belga.

O caso está a chocar o Reino Unido e já é considerado a pior tragédia no país dos últimos 20 anos.