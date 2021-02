A foto espacial foi tirada na véspera de Natal pela NASA, através de um astronauta na Estação Espacial Internacional, e mostra aquilo que parecem ser rios de “ouro” no Perú. No entanto, ela esconde um dos maiores desmatamentos na floresta amazónica.

De acordo com a agência espacial norte-americana, o que aparentam ser “rios dourados” são na realidade poços de prospeção de ouro, cavados ilegalmente por mineiros clandestinos.

Estes “rios de ouro” não têm nem água nem ouro e, em regra geral, não são visíveis do espaço. Mas, no dia 24 de dezembro, a luz solar refletida permitiu observar os estragos provocados pela indústria mineira ilegal na região de Madre de Dios, em plena Amazónia, no sudeste do Perú.

Só em 2018, o grupo de monitorização do Projeto da Amazónia Andina estima que a indústria mineira tenha desflorestado cerca de 93 km² da Amazónia, área próxima à da cidade de Lisboa.

Este é um dos pontos do planeta com maior biodiversidade por metro quadrado, mas está a ser dizimado por uma indústria não regulada, composta por milhares de mineiros que tentam ganhar a vida.

Um dos principiais elementos químicos utilizados na extração de ouro é o mercúrio, um metal liquido e altamente tóxico para o ser humano. Substância que está a contaminar as comunidades mais próximas através da bacia hidrográfica e dos lençóis freáticos, presentes na região.