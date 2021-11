Os Estados Unidos condenaram esta segunda-feira com “veemência” o disparo de um míssil antissatélite feito pela Rússia, que originou milhares de destroços que estão a ameaçar os astronautas na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla inglesa).

Hoje, cedo, a Rússia conduziu de forma irresponsável um teste destrutivo de um míssil antissatélite de ascensão direta contra um dos seus próprios satélites”, referiu o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price, que considerou o comportamento de Moscovo como “perigoso e irresponsável”.

Segundo Price, esta ação “gerou mais de 1.500 detritos orbitais rastreáveis e centenas de milhares de fragmentos menores de detritos orbitais” que agora “ameaçam os interesses de todas as nações”.

Sem querer comentar possíveis medidas retaliatórias, Price disse que os Estados Unidos “querem deixar claro que não toleram este tipo de atividades”.

[O disparo do míssil] mostra claramente que as afirmações da Rússia de que se opõe à militarização do espaço são espúrias e hipócritas", acrescentou o porta-voz.