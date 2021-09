Uma mancha de petróleo na costa da Síria, que se está a espalhar pelo Mediterrâneo, deixou o Chipre em estado de alerta.

De acordo com imagens de satélite, uma mancha espalhou-se para o norte da costa síria devido a uma falha numa central elétrica em Baniyas, e está agora a dirigir-se para o Chipre, multiplicando-se os apelos por uma ação conjunta de ambos os lados da ilha.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D