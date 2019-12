As autoridades estão a responder a uma "situação com atirador ativo" em Nova Jérsia, revelou uma porta-voz do gabinete do xerife do condado de Hudson. O governador do Estado norte-americano já avançou que agentes foram baleados, sem acrescentar pormenores.

Segundo a CNN, não foi feita, até ao momento, qualquer detenção. Para o local foi destacado um significativo dispositivo policial.

A imprensa local avança que as autoridades estarão à procura de um homem e uma mulher.

As escolas nas imediações do local onde foi reportado o tiroteio estão encerradas e várias vias foram cortadas à circulação, tendo sido traçado um perímetro de segurança.