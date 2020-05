A Casa Branca anunciou este domingo que vai proibir a entrada nos Estados Unidos a estrangeiros que tenham estado no Brasil nas últimas duas semanas, dois dias depois de o Brasul se ter tornado no segundo país do mundo com mais infeções por Covid-19.

A diretora de comunicação da Casa Branca, Kayleigh McEnany, citada pela Reuters, sublinhou que as restrições têm como objetivo assegurar que não há casos importados de estrangeiros, mas disse que a proibição não se aplica às trocas comerciais entre Brasil e EUA.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Robert O'Brien, já tinha dado como certa esta interdição.

Creio que vamos ter uma nova decisão sobre viagens que envolvam o Brasil, como fizemos com o Reino Unido, a Europa e a China, e esperamos que seja temporário", afirmou o responsável, em declarações à CBS.

Mas, devido à situação no Brasil, vamos tomar todas as medidas necessárias para proteger o povo norte-americano", disse O'Brien, numa altura em que os Estados Unidos já registam perto de 100 mil mortes associadas à doença Covid-19.

Os Estados Unidos suspenderam os voos provenientes da China e da maior parte dos países da União Europeia e do Reino Unido, à medida que a pandemia ia alastrando.

A América Latina tornou-se um epicentro da pandemia e o Brasil é o segundo país com maior registo de casos a seguir aos Estados Unidos.