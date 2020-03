As notícias não são animadoras em quase parte nenhuma do mundo, porém os Estados Unidos têm galopado no que à propagação do novo coronavírus diz respeito. Por esta altura, o país do continente americano é o terceiro mais afetado a nível global, ultrapassando, por isso, Espanha, e ficando apenas atrás da China e de Itália.

De acordo com os dados avançados pela CNN ao início da tarde desta segunda-feira, existem 40.069 casos confirmados de infeção por Covid-19, dos quais resultaram pelo menos 472 mortes.

O Estado de Nova Iorque é o mais atingido, com 20.875 casos positivos e 157 mortes. Logo depois, relativamente ao número de mortos, está Washington, na costa oeste, com 98 vítimas mortais e 1.844 casos positivos. New Jersey também está no topo da lista, com 1.914 casos e 20 mortes confirmadas, assim como a Califórnia que soma 33 mortos, entre 1.849 casos.

Nova Iorque é, agora, o centro da epidemia nos Estados Unidos. A cidade tem praticamente 5% dos casos registados em todo o mundo, crescimento rápido que se justifica com um aumento significativo do número de testes realizados. Entretanto, Andrew Cuomo, o governador do estado, anunciou que vai requerer que os hospitais da região aumentem a capacidade de camas em pelo menos 50% para fazer frente aos dias negros que se aproximam, pedindo também que se nacionalizem as fábricas de produtos médicos e hospitalares.

Igualmente em marcha, em Nova Iorque, está a instalação de hospitais de campanha em três pontos dos subúrbios da metrópole, para fazer face ao aumento exponencial de doentes nas próximas horas. Ainda assim, a situação parece fora de controlo: o presidente da câmara da cidade alertou, numa entrevista à CNN, que que os hospitais têm "poucos dias" para se munirem de equipamentos básicos, sob pena de os médicos ficarem sem armas para salvar vidas.

Apesar de cerca de metade das mortes em todo o país estarem concentradas em Nova Iorque e Washington, praticamente já todos os 50 estados reportaram vítimas mortais.