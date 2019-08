Duas crianças morreram nos Estados Unidos da América, na passada sexta-feira, por terem sido esquecidas dentro de automóveis, revela a CNN.

Segundo a estação, um menino de 21 meses foi encontrado num carro em Booneville, Mississippi. De acordo com as autoridades locais, o automóvel estava estacionado entre uma creche e um centro de apoio para adultos e a criança terá estado todo o dia dentro do carro.

No mesmo dia, uma menina de 22 meses foi encontrada morta dentro de uma carrinha em Lindenwold, Nova Jersey, a meio da tarde. Não se sabe quanto tempo a criança esteve fechada no carro, de acordo com o gabinete do procurador de Camdem County.

O meu coração partiu-se", disse uma testemunha à WPVI-TV. "Mal consigo estar cá fora, por isso imagino como seria a temperatura dentro do carro", acrescentou Ashely Iwu.

Segundo estatísticas das autoridades norte-americanas, no país morrem em média 38 crianças por ano vítimas de golpes de calor, por terem sido deixadas dentro de automóveis durante várias horas.