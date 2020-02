Christina Mulligan e o seu filho Grayson faziam o voo entre Dallas e Nova Orleães, onde iam passar o dia de Ação de Graças, quando a criança perdeu um urso de peluche. A família ia festejar um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos e que em 2019 se realizou a 26 de novembro.

Eu entrei em pânico, brincava muito com ele. Levava-o para todo o lado", explicou Grayson à CNN.

Assim que percebeu que o urso tinha desaparecido, a mãe contactou de imediato a companhia aérea Southwest Airlines (que tinha operado o voo) e a as zonas de perdidos e achados dos aeroportos.

Entrei em contacto com todas as áreas de reclamação de bagagem, acho que liguei para os perdidos e achados repetidamente. Todas as vezes que ligava, eles perguntavam 'é por causa do urso?'", explicou Christina Mulligan.

Como último recurso, a mãe acabou por fazer um post no Facebook da Southwest Airlines, onde perguntava se alguém sabia do peluche.

Passado cerca de um mês, a companhia aérea acabou por entrar em contacto com a família. Christina Mulligan afirmou à CNN que lhe foi dito que a história tinha chegado à administração, que tinha a intenção de comprar um novo urso de peluche a Grayson.

Eu fiquei feliz porque eu sei que eles se preocuparam comigo," disse Grayson.

O desfecho da história acabou por ser partilhado por Christina Mulligan através do Facebook, numa publicação em que também estão algumas fotografias enviadas pela Southwest Airlines. Nas imagens, a empresa conta a história do percurso do novo urso até chegar às mãos de Grayson. Pode ver esse percurso na galeria associada ao artigo.