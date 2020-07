Uma mulher foi baleada esta terça-feira ao tentar tirar uma bandeira nazi do quintal de um homem, no estado norte-americano de Oklahoma.

De acordo com a polícia local, a mulher estaria numa festa nas imediações da casa de Alexander Feaster, o suspeito do crime, quando decidiu tirar uma das duas bandeiras hasteadas à porta da propriedade do homem.

Alexander Feaster, de 44 anos, terá, nesse momento, corrido à porta de casa e disparou uma espingarda semi-automática contra a vítima, enquanto ela fugia. Acabou por ser detido sem quaisquer incidentes.

A mulher, de 26 anos, encontra-se em estado estável a recuperar dos ferimentos, segundo a NBC News.

O xerife Jody Helm afirmou que, à chegada ao local, a mulher foi encontrada numa valeta com quatro ferimentos de bala. Num documento redigido pelo procurador-geral, as autoridades acreditam que Feaster disparou um total de oito tiros contra a mulher.

As intenções da mulher são incertas. O xerife afirma não existirem certeza sobre se a motivação da mulher era política ou uma brincadeira. “Há informações divergentes”, afirmou.

Já o principal suspeito é conhecido localmente pela sua afinidade a bandeiras nazis e existem vários relatos de jovens vizinhos que já tentaram fazer o mesmo no passado.

Eu sei que a cidade inteira não gosta dele”, sublinhou o xerife.

O homem está agora acusado de ataque e agressão com arma mortal, e de disparar com a intenção de matar. A audiência de Alexander Feaster está marcada para dia 9 de julho.