Chiara de Blasio, filha do mayor de Nova Iorque, o democrata Bill de Blasio, foi uma das quase 800 pessoas detidas na cidade nos protestos que se seguiram à morte de George Floyd, que foi assassinado num episódio de violência policial.

A Time, que cita fonte das autoridades, revela que Chiara de Blasio, de 25 anos, foi detida na noite de sábado, depois de, alegadamente, se ter recusado a abandonar uma rua de Manhattan que estava a ser desimpedida pela polícia, após os manifestantes terem começado a arremessar objetos aos agentes.

A filha do presidente da câmara de Nova Iorque, que é negra, terá sido libertada em seguida. A autarquia não quis comentar o caso nem o próprio Bill de Blasio fez qualquer referência ao sucedido na conferência de imprensa que deu no domingo para falar sobre as manifestações que, em Nova Iorque, começaram pacíficas mas terminaram com violência e carros incendiados.

O autarca, que é casado com uma mulher negra, tem falado por várias vezes sobre as manifestações antiracistas que deixaram os Estados Unidos a ferro e fogo, obrigando mesmo o presidente Trump a refugiar-se temporariamente num bunker à medida que os protestos em Washington subiam de tom.