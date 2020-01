Gerardo Moctezuma, que vive no estado norte-americano do Texas descobriu agora a justificação para as violentas dores de cabeça que o atormentavam e lhe provocavam mesmo vómitos e desmaios. Depois de um desmaio, no ano passado, durante um jogo de futebol, Gerardo consultou um médico a quem descreveu os sintomas que tinha sentido nos últimos anos e que nenhum outro clínico conseguira justificar. Após a realização de vários exames, descobriu-se que Gerardo tinha uma lombriga que alojada no cérebro. Os médicos calculam que o verme lá estivesse há dez anos.

Os médicos no Texas pensam que a origem da lombriga está relacionada com a ingestão de carne de porco. Segundo a análise dos médicos a lombriga começou a crescer gradualmente desde que Gerardo ingeriu, há dez anos, carne de porco mal passada.

Isso terá acontecido quando ainda vivia no México, de onde emigrou, precisamente há uma década.

"[A dor] É muito intensa. Muito forte, porque também me faz suar. Suar de dor. Dor na cabeça. E depois vomitava de dor", explicou Gerardo ao canal filiado da NBC, KXAN-TV.

O neurocirurgião Jordan Amadio, do hospital Dell Seton Hospital, em Austin, Texas, esclareceu que o que aconteceu a Gerardo era um caso "raro e realmente extraordinário". E acrescentaou, que "em certas regiões do país, como o Texas e Califórnia, isto pode ser mais comum,".

Depois de uma cirurgia complexa para remover o parasita, Gerardo já se encontra a fazer a sua vida normal. Mais tarde, também a sua irmã descobriu que tinha uma lombriga alojada no cérebro.