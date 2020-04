Uma enfermeira norte-americana infetada com Covid-19 no trabalho, e que por isso foi obrigada a separar-se dos filhos para ficar em isolamento, foi surpreendida com um presente: a atriz Jennifer Aniston ofereceu-lhe dez mil dólares (cerca de 9.200 euros) para gastar num serviço online de entrega de compras.

Foi no programa de Jimmmy Kimmel, que agora é feito a partir de casa, que Jannifer Aniston entrou para falar, em videochamada, com a enfermeira Kimball Fairbanks. "É tão bom conhecê-la", disse-lhe a atriz.

Eu só queria dizer, Deus a abençoe a si e a todos os que estão a fazer o que faz. Nem sequer sei como expressar a minha gratidão por tudo que estão a fazer, a pôr a vossa saúde em risco. São fenomenais", frisou Jennifer Aniston.

Além de ter oferecido o presente à enfermeira, a atriz decidiu enviar também vouchers aos colegas que trabalham com ela no hospital.

A pandemia de Covid-19 já matou mais de 80 mil pessoas e infetou quase 1,4 milhões no mundo. Só nos Estados Unidos, já foram registados, até terça-feira, mais de 12.000 mortos.