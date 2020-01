Um menino de seis anos, que lutou desde o três contra uma leucemia, foi recebido pelos colegas com aplausos quando finalmente regressou à escola, depois de terminar os tratamentos e vencer a doença.

John Oliver Zippay, do Estado do Ohio, nos Estados Unidos da América, foi obrigado a faltar à escola durante extensos períodos devido aos efeitos secundários dos tratamentos. O cancro foi-lhe diagnosticado em 2016, quando tinha apenas três anos, e os pais decidiram levá-lo ao médico depois de cair e bater com a cabeça na cabeceira da cama, ficando letárgico e sem reação.

Depois de vários exames, confirmou-se o diagnóstico de leucemia, que obrigou na altura a família a ficar 18 dias seguidos no hospital, incluindo a filha mais velha do casal, Bella, que acompanhou sempre os pais e o irmão.

Três anos depois, e finalizados os tratamentos no dia 27 de dezembro de 2019, John Oliver voltou na semana passada à escola que frequentava, e a receção não podia ter sido mais calorosa: alinhados no corredor, os alunos e professores da St. Helen Catholic School aplaudiram-no à chegada para celebrar o fim da doença.