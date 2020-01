Um homem encontrou uma caixa perto de um multibanco esta terça-feira no estado do Michigan, Estados Unidos. George Condash reparou que a caixa tinha uma etiqueta a dizer que estavam 40 mil dólares (cerca de 36 mil euros) no interior.

O norte-americano dirigiu-se depois ao balcão do banco Westland Federal Credit Union, onde entregou a caixa.

Eu disse, 'Há alguma recompensa para 40 mil dólares?' Coloquei a caixa no balcão e eles pareciam estupfactos," contou, numa entrevista à CNN.

Os meios de comunicação norte-americanos acabaram por divulgar as imagens das câmaras de videovigilância do local, que mostram um segurança a esvaziar o multibanco que ali estava. Uma das caixas acabou por cair, e por ali ficou durante 20 minutos, até à chegada de George Condash.

Quando foi entregar a caixa ao banco, acabou por descobrir que, afinal, a caixa tinha 27 mil dólares (cerca de 24 mil euros).

Era muito dinheiro poderia ter resultado numa perda significativa, e nós só queriamos dar-lhe algo que simbolizasse a nossa apreciação," disse Alicia Stewart, gestora financeira do Westland Federal Credit Union à CNN.

Segundo a gestora, este tipo de ação devia ser praticado por todas as pessoas, acrescentando que o banco teria chamado a polícia caso o dinheiro não tivesse aparecido.