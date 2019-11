Três vacas que foram arrastadas de uma ilha no Estado norte-americano da Carolina do Norte em setembro, durante a passagem do furacão Dorian, foram encontradas vivas.

As vacas pertenciam a um rebanho da ilha de Cedar e foram levadas por um "mini tsunami" provocado pelo furacão, escreve a BBC, tendo-se assumido que tinham morrido. Foram agora localizadas num parque natural numa das ilhas de Outer Banks e terão nadado cerca de oito quilómetros para lá chegar.

Um funcionário do parque ter-se-á apercebido da chegada da primeira vaca cerca de um mês depois da tempestade, enquanto as outras duas foram descobertas apenas nas últimas duas semanas.

Um porta-voz do parque disse à imprensa local que as vacas tiveram sorte porque não foram arrastadas para o Atlântico, como aconteceu a muitos cavalos selvagens das ilhas na região.

O Dorian atingiu a Carolina do Norte no início de setembro como furacão de categoria 1, trazendo chuvas e ventos fortes. Antes, tinha passado pelas Bahamas, que atingiu como furacão de categoria 5, deixando mais de 60 vítimas mortais.