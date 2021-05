Mais de 45 mil pessoas inscreveram-se, em menos de 48 horas, para poder ter a oportunidade de matar 12 bisontes, no Grand Canyon, nos Estados Unidos. Dos inscritos, apenas 25 serão selecionados para fazer parte de um sorteio que vai escolher 12 voluntários, no dia 17 de maio.

O serviço que gere o parque explicou através de um comunicado que abriu a possibilidade de inscrição de caça para esta espécie por estar preocupada com os potenciais efeitos que o crescimento de uma manada de bisontes possa ter na margem norte da região do Grand Canyon.

Através de um comunicado, o National Park Service alerta que a atual situação poderia levar a efeitos adversos na água, na vegetação, no solo e em diversas localizações arqueológicas do parque. Dessa forma, a redução da manada poderá “proteger o ecossistema, os recursos e os valores” do parque.

A caçada será feita a pé em elevações superiores a 2400 metros de altitude. Transportes motorizados ou de animais são proibidos para transportar o bisonte (que pode pesar perto de uma tonelada). Além destas condições, os caçadores selecionados poderão ainda encontrar condições atmosféricas adversas, como a neve.

De acordo com a Associated Press, o objetivo é diminuir a manada até ao ano de 2025. Nem todos os bisontes serão caçados. Alguns animais serão capturados e transferidos para as reservas naturais de algumas tribos nativas.

Em setembro de 2020, os gestores da vida selvagem do parque conseguiram transferir com sucesso 57 bisontes.

No início do século 20, cerca de 100 bisontes foram trazidos para o parque natural. A manada cresceu a um bom rito, atingindo atualmente os 600 exemplares. Os biologistas que trabalham para o parque estimam que esse número possa aumentar para 800 em menos de três anos e, caso nada seja feito, esse número pode atingir os 1.500 dentro de dez anos.