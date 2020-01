Um adolescente alegadamente esfaqueou a mãe e os irmãos gémeos de 13 anos antes de ir para a escola esta terça-feira no Alabama, Estados Unidos.

Landon Durham, de 16 anos, é acusado de matar a mãe, Holli Christina Durham, de 36 anos e os irmãos, Branson e Baron, na sua própria casa, na região de Munford.

Os cadáveres da família Durham foram encontrados na terça-feira à noite e foi enviado uma mandado de detenção para o rapaz de 16 anos que poderia estar armado com facas ou com uma espada enquanto frequentava as aulas no liceu de Munford.

Landon Durham (à direita) e a família (Facebook)

Landon foi detido às 7:40 horas de quarta-feira num mercado em Gadsden, a 67 quilómetros do local onde a família foi assassinada.

Segundo o código criminal do Alabama, o rapaz é automaticamente julgado como um adulto por homicídio agravado. Até ao momento, não foi revelado o que motivou o crime.

Se Durham for condenado, pode enfrentar uma pena de prisão perpétua sem oportunidade de liberdade condicional.

O procurador distrital, Steve Giddens admitiu, durante uma conferência de imprensa, que este é o tipo de crimes que se vê na televisão ou na internet.