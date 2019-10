Um treinador de futebol americano evitou aquilo que podia ter sido mais um ataque numa escola norte-americana, e de uma forma pouco comum. Apenas com um abraço, Keanon Lowe conseguiu desarmar um adolescente de 18 anos, que tinha uma shotgun na mão. O episódio aconteceu a 17 de maio, na escola secundária de Parkrose, em Portland, estado do Oregon, mas as imagens só agora foram reveladas.

O rapaz, identificado como Angel Granados Diaz, conseguiu entrar com a arma escondida dentro da mochila. Assim que foi detetado, a escola acionou o alarme de "atirador ativo", que refere a presença de alguém armado dentro da escola. Vários jovens entraram em pânico, como documentam as imagens das câmaras de vigilância da escola.

Com toda a calma do mundo, Keanon Lowe, de 27 anos, aproximou-se do jovem, tirou-lhe a arma e deu-lhe um longo abraço.

Segundo nota divulgada pela procuradoria do condado de Multnomah, Angel Granados-Diaz estava referenciado por pensamentos suicidas, em informação que terá sido recolhida junto de um colega.

A informação das autoridades confirma que o jovem acabou por tentar suicidar-se naquele dia, ainda que sem sucesso. Quando Keanon Lowe chegou junto do rapaz, este terá tentado disparar a shotgun, que tinha uma munição, contra ele próprio, mas não conseguiu.

Numa conferência de imprensa, dada ainda em maio, Keanon Lowe acabou por revelar como conduziu a situação: "Numa fração de segundo, analisei tudo muito rápido. Vi o olhar dele, os olhos dele. Olhei para a arma e percebi que era verdadeira e os meus instintos sobrepuseram-se".

Eu só queria que ele percebesse que eu estava ali para ele. Disse-lhe que estava ali para o salvar, que estava ali por uma razão e que a vida vale a pena", acrescentou.

Angel Granados-Diaz acabou por ser acusado por posse de armas em local público, ainda que se tenha declarado como inocente. A polícia revelou que o jovem obteve a shotgun de forma legal. Acabou por ser condenado a 36 meses de liberdade condicional. Além disso, terá de completar 64 horas de serviço comunitário, entre outras condições.

Esta sentença é apropriada e assegura, em simultâneo, a supervisão e a segurança do senhor Granados-Diaz, para que possa passar este incidente e continuar a curar-se", explica a nota das autoridades.

Recorde-se que os Estados Unidos têm um forte histórico de tiroteios em espaços públicos, nomeadamente em escolas. No início de agosto, dois ataques em El Paso e Dayton fizeram mais de 30 mortos, com ambos os ataques a serem efetuados por jovens.

Um dos últimos tiroteios em escolas foi perpretrado por Nikolas Cruz, no estado da Florida. O jovem, então com 19 anos, matou 17 pessoas, naquele que foi o terceiro ataque mais violento em escolas norte-americanas.