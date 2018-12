Michael Cohen, antigo advogado de Donald Trump, foi condenado a três anos de cadeia, num cúmulo jurídico por oito crimes julgados por um tribunal de Manhattan, em Nova Iorque, esta quarta-feira.

O ex-advogado e conselheiro do presidente Donald Trump, assumiu "total responsabilidade" pelas suas ações enquanto trabalhava para Donald Trump. A sua sentença será a mais pesada para qualquer pessoa envolvida com o presidente ou resultante da investigação do procurador especial Robert Mueller, sobre a alegada interferência russa nas eleições de 2016.

Assumo total responsabilidade por cada ato de que me confessei culpado: os pessoais e aqueles que envolvem o presidente dos Estados Unidos da América", disse Cohen durante a sessão.

Antes da leitura da sentença, Cohen já tinha assumido a culpa por oito acusações criminais interpostas por promotores federais de Nova Iorque.

Esta quarta-feira, foi sentenciado em três anos de prisão por ter pago a duas mulheres para que não revelassem relacionamentos antigos com Donald Trump, violando as leis de financiamento das campanhas eleitorais.

O tribunal condenou-o também a dois meses por ter mentido ao Congresso sobre o envolvimento russo na campanha presidencial de 2016.

Cohen declarara-se declarou culpado da acusação de financiamento ilegal da campanha em agosto e por fazer falsas declarações em novembro.

O juiz William Pauley descreveu os crimes pelos quais Cohen se confessou culpado como "uma verdadeira miscelânea de conduta fraudulenta" antes de anunciar sua sentença.

Cohen disse que estava vivendo numa prisão "pessoal e mental" desde que começou a trabalhar para Trump.

Isto pode parecer difícil de acreditar, mas hoje é um dos dias mais significativos da minha vida", afirmou Michael Cohen: "Tenho vivido num encarceramento pessoal e mental desde o dia em que aceitei trabalhar para um magnata imobiliário cuja visão de negócios, admirava profundamente".

