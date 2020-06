Um avião F-15 da Força Aérea norte-americana despenhou-se esta segunda-feira no Mar do Norte, confirmou a Royal Air Force (RAF), a força aérea britânica. A bordo seguia um piloto, cujo paradeiro é desconhecido.

O F-15C Eagle, do grupo 48th Fighter Wing da força aérea norte-americana, estava numa missão de treino de rotina na base da RAF de Lakenheath, e caiu por volta das 09:40.

Na última atualização dada pela RAF, as equipas de busca confirmam não saber onde se encontra o piloto, sendo que também não sabem da aeronave.

Um vídeo de uma missão do género foi partilhado pela Royal Air Force este domingo.

Até ao momento, as autoridades não sabem da causa do acidente.

A @usairforce F-15C Eagle crashed at approximately 0940 today in the North Sea. The aircraft was from the 48th Fighter Wing, the aircraft was on a routine training mission with one pilot on board. https://t.co/1Psg3N1JCz