O avião que transportava Melania Trump foi obrigado a aterrar de emergência após um problema mecânico, que deixou a cabine cheia de fumo.

O avião tinha descolado 10 minutos antes e, por isso, voltou à base aérea de Andrews.

A diretora de comunicação de Trump, Stephanie Grisham, falou à CNN e referiu que o incidente foi provocado por "um pequeno problema mecânico": "Está tudo bem e todos estão seguros".

Jornalistas que seguiam no avião relataram que começaram a sentir um cheio a queimado e que poucos segundos depois a cabine ficou com muito fumo. Receberam toalhas molhadas, com a indicação para as colocarem na cara para evitar a inalação de fumo excessivo.

Melania voava para Filadélfia para participar num evento no Thomas Jefferson University Hospital.