Um avião bombardeiro da II Guerra Mundial caiu hoje enquanto tentava aterrar no aeroporto internacional de Bradley, no estado norte-americano do Connecticut, ferindo pelo menos seis pessoas a bordo, anunciaram as autoridades.

Um porta-voz do governador Ned Lamont confirmou o acidente do avião B-17 no aeroporto internacional de Bradley, em Windsor Locks, no Connecticut, ao norte de Hartford.

Segundo o porta-voz do hospital de Hartford, Shawn Mawhiney, pelo menos seis pessoas foram transportadas para aquela unidade hospitalar, não havendo até ao momento informações sobre o seu estado de saúde.

Numa mensagem na rede social Twitter, a Administração Federal de Aviação explicou que o avião B-17 estava a tentar aterrar no aeroporto, acrescentando que o bombardeiro estava registado como civil e não era pilotado por militares.

Na sequência do acidente, as autoridades aeroportuárias encerraram o aeroporto.

Segundo o porta-voz de Lamont, Max Reiss, não ficou claro quantas pessoas estavam a bordo ou para onde ia o avião.

As autoridades do aeroporto explicaram que o avião estava associado à Fundação Collings, um grupo de formação que levou esta semana a sua exibição de aeronaves 'vintage' "Wings of Freedom" para o Aeroporto Internacional de Bradley.

Um representante do grupo não pode confirmar imediatamente nenhuma informação sobre o acidente, mas disse que divulgaria um comunicado.