Dois homens que limpavam o vidro de um arranha-céus tiveram de ser resgatados depois de a plataforma em que se encontravam ter começado a balançar de forma descontrolada. Tudo aconteceu na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos.

O alerta foi dado às 07:43, nesta quarta-feira, quando os homens limpavam os vidros do último andar da Devon Tower, o edifício mais alto daquela cidade, com 257 metros.

Os bombeiros de Oklahoma, que foram imediatamente chamados ao local, definiram a situação como “intensa e aterradora”.

Nas redes sociais foram partilhadas imagens do incidente.

UPDATE | Technical Rescue - Devon Tower | Here is video of the out of control basket as firefighters attempt to control the device. DM pic.twitter.com/IzT65CaHnA — Oklahoma City Fire (@OKCFD) May 15, 2019

Ao chegarem ao local, os bombeiros depararam-se com o suporte onde estavam os dois homens a balançar descontroladamente e com o elevador desta plataforma a bater no edifício, provocando a queda de vários estilhaços de vidro.

Para assegurar a segurança da via, foi feito um perímetro de segurança. Ao local também foram chamados especialistas em salvamento, que subiram ao topo da torre.

Os bombeiros conseguiram estabilizar a estrutura com recurso a umas cordas, mas nem com as escadas mais altas do corpo de bombeiros era possível retirar os homens em segurança. Os operacionais tiveram de ir até umas janelas de um andar mais alto para conseguirem salvar os indivíduos.

Já no chão, os dois homens foram examinados, mas não apresentavam quaisquer ferimentos, pelo que não houve necessidade de os transportar para o hospital.