O estado da Califórnia decidiu banir todos os produtos feitos com pêlo de animais. Os residentes deste estado norte-americano não poderão fazer qualquer manufaturação ou venda deste tipo de produto a partir de 2023.

A decisão foi bem recebida pelos grupos de direitos dos animais, que já pediam a medida há algum tempo.

O governador Gavin Newsom assinou ainda um outro decreto que vai banir a maioria dos animais do circo. A exceção são cães, gatos e cavalos.

I just signed #AB44 -- one of the strongest animal rights laws in US History -- making California the first state in the nation to ban new fur sales.



Also signed a package of important bills that will bring an end to the cruel treatment of many animals across our state. https://t.co/xvHfBt3Jz5