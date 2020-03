As notícias que chegam dos Estados Unidos continuam a ser alarmantes. O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, acaba de fazer um novo balanço sobre o surto de coronavírus no estado, e revelou que, em apenas 24 horas, foram confirmados mais 5.146 casos de infeção, mais de metade só na cidade de Nova Iorque. No total, existem agora 30.811 casos confirmados em todo o estado, 17.856 na metrópole. Até ao momento, registaram-se 285 mortes.

De todos os infetados, 3.805 estão hospitalizados, 888 nos cuidados intensivos. Apesar da grande maioria das pessoas internadas ser idosa ou ter patologias prévias, o número de camas nos hospitais continua a ser um problema difícil de resolver para Andrew Cuomo. Em todo o estado, existem apenas 53 mil, vão ser necessárias cerca de 140 mil.

Porém, há mais, e maiores, preocupações pela frente:

O nosso grande desafio são os ventiladores."

O estado tem disponíveis 4 mil ventiladores, o governo federal enviou outros 4 mil e estão a ser comprados 7 mil, porém vão ser necessários cerca de 30 mil máquinas de suporte de vida.

O cenário desenhado prevê-se negro, mas há um sinal de esperança. Enquanto no domingo o número de hospitalizações duplicava a cada dois dias, até ao final do dia de ontem já eram necessários praticamente 5 dias para o que número de internamentos duplicasse. O governador acredita, por isso, que as medidas implementadas para contenção do vírus podem estar a funcionar.

Por fim, e sobre o elevado número de casos em Nova Iorque, superior a qualquer outro dos 50 estados do país, Andrew Cuomo considera que a justificação para o fenómeno está relacionada com o facto de a cidade que nunca dorme receber pessoas de todas as partes do mundo e de a forma de vida em Nova Iorque ser, por natureza, de proximidade entre as pessoas: nos bairros, nos restaurantes, nos transportes públicos, e até na rua.

Recorde-se que Nova Iorque é a cidade mais populosa dos Estados Unidos, com um número de habitantes superior a 11 milhões.