Um tripulante do porta-aviões norte-americano Theodore Roosevelt, infetado com Covid-19, morreu esta segunda-feira, anunciou a Marinha dos Estados Unidos.

No comunicado, não é revelada a identidade do militar que faleceu, é referido apenas que o marinheiro foi diagnosticado com Covid-19 no dia 30 de março, e posto em isolamento em terra, na base naval de Guam, uma ilha dos Estados Unidos onde a embarcação chegou a 27 de março para uma escala de abastecimento e descanso da tripulação. Na quinta-feira passada foi encontrado inconsciente às primeiras horas da manhã e transferido para o hospital, onde viria a morrer.

Das cerca de 5.000 pessoas a bordo, 92% foram testadas: praticamente 600 estão infetados com o novo coronavírus.

Este caso levou à demissão do Secretário de Estado da Marinha Thomas Modly que, antes, tinha demitido Brett Crozier, o comandante do porta-aviões, depois de o oficial escrever uma comunicação onde implorava à Marinha para evacuar a embarcação, de modo a proteger a saúde de quem estava a bordo.

Não estamos em guerra. Os tripulantes não precisam de morrer. Se não atuarmos agora, estamos a falhar nos cuidados que devemos prestar ao nosso bem mais confiável: os marinheiros", terá escrito o comandante do porta-aviões aos superiores hierárquicos, assegura a CNN.

Entretanto, e tarde de mais para o homem que morreu esta segunda-feira, cerca de 4.000 tripulantes do Theodore Roosevelt foram retirados para terra. Nesta altura, cerca de 1.000 militares mantêm-se dentro da embarcação para desempenhar funções essenciais na manutenção do porta-aviões.

A Marinha dos Estados Unidos está a investigar as razões que levaram a que o vírus se propagasse de forma massiva dentro do navio.