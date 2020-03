O governador do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, apelou, na sexta-feira, a praticamente 40 milhões de pessoas para permanecerem em casa, de modo a conter a propagação do novo coronavírus. Porém, durante o fim de semana, milhares de americanos encheram as praias, as ruas e os parques do estado, à semelhança daquilo que aconteceu em Portugal há duas semanas e ontem na marginal da Póvoa de Varzim.

A denúncia surgiu nas redes sociais, onde foram sendo publicadas fotografias de pessoas em grupo, a violar o pedido de distanciamento social nos areais e em trilhos de caminhada de Los Angeles. Como consequência, Eric Garcetti, o presidente da câmara, anunciou medidas mais restritivas, para que o cenário não se volte a repetir.

Este fim de semana vimos muitas pessoas a encher as praias, os trilhos e os parques. Então, estamos a fechar os locais de desporto e de convívio em Los Angeles, e a fechar os parque de estacionamento junto às praias da cidade. Isso não significa que se possam reunir noutro lugar. Isto é sério. Fiquem em casa, e salvem vidas."

This weekend we saw too many people packing beaches, trails and parks. So we are closing sports and recreation at @LACityParks and closing parking at city beaches. That doesn’t mean gather elsewhere. This is serious. Stay home and save lives. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 23, 2020

O retrato da desobediência também foi captado noutras cidades da Califórnia, por exemplo, São Francisco ou Santa Mónica e Malibu onde, ainda no domingo, foi interdito o estacionamento nas praias para evitar multidões junto ao mar.

Em Long Beach, só ao final do dia de ontem foram encerradas zonas de skating, parques de animais e infantis, zonas de pic-nic e áreas de prática desportiva. Ainda assim, o governador não interditou as praias e as caminhadas nos parques, por uma questão de higiene mental, mas pediu que os habitantes mantivessem uma distância de praticamente dois metros, entre cada um.

O mau exemplo da Califórnia só não se repetiu da mesma maneira na Flórida, porque as praias já tinham sido encerradas ao público na sexta-feira. Então, os banhos de sol fizeram-se em barcos de recreio, alguns em autênticos amontados, tanto em Miami, como em Boca Raton, uma cidade também no sudeste da Flórida.

While Lake Boca Raton has always served as a social gathering spot for many boaters, and will again, now is not the time for parties and tie ups on the water. Please be patient, and do your part, so we can all get through this together. 1/4 pic.twitter.com/ubvgDn4UTl — City of Boca Raton (@CityBocaRaton) March 22, 2020

Como consequência, o presidente da Câmara de Miami ordenou o fecho das marinas e das rampas que permitem a entrada de barcos na água em todo o município, de forma a impedir que as multidões repitam aquela forma de convívio. O anúncio destas e de outras medidas foi feito, também, no Twitter.

Estou despontado por ver fotografias e vídeos nas redes sociais de barcos juntos, e grandes grupos de pessoas. Estamos num estado de emergência e é necessária uma responsabilidade individual".

Tougher restrictions on boat ramps and marinas are now in place in addition to the other steps Miami-Dade is taking to combat new cases of COVID-19. As of this writing 177 cases had been confirmed in Miami-Dade County. Here is today's update: https://t.co/n1giPmYfaR — Mayor Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) March 22, 2020

Outras das medidas de Carlos Gimenez para tentar conter a propagação da Covid-19 naquela zona balnear dos Estados Unidos é esvaziar os hotéis de hóspedes, já a partir desta segunda-feira.

Na Flórida foram registados, até agora, 1 171 casos de infeção e 14 mortos. Na Califórnia há 1 828 casos confirmados, dos quais resultaram 35 mortes.