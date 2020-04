Durante o último fim de semana, centenas de manifestantes saíram à rua em estados como o Arizona, Washington, Montana e Colorado, nos Estados Unidos, para protestar contra a decisão de vários governadores de decretarem o isolamento social obrigatório, como forma de conter a propagação do novo coronavírus.

Quem saiu à rua considera que as medidas de contenção da Covid-19, que restringem os movimentos e os negócios, são exageradas e afetam desnecessariamente os cidadãos, mesmo que os Estados Unidos contabilizem, até esta quarta-feira, mais de 825 mil infetados e 45 mil mortos.

Ora, numa das cidades que foi palco para os protestos, Denver, no Colorado, a fotojornalista Alyson McClaran decidiu sair de casa para registar a manifestação. Naquela cidade, centenas de pessoas tinham partido do edifício do Capitólio, em desfile, para exigir a reabertura da economia, alguns a pé, outros de carro, muitos com cartazes e bandeiras norte-americanas.

Havia muitas pessoas que não estavam a usar máscara, nem a respeitar a distância social. Então, resolvi sair dali e ir captar a manifestação noutra parte da cidade", contou Alyson à BBC.

O que a fotógrafa não esperava é que, pelo caminho, fosse surpreendida por duas pessoas vestidas com fardas de hospital, no meio da estrada, a pedir aos carros que não andassem. Estavam, no fundo, a travar o protesto.

Literalmente, corri para ao pé deles, porque aquilo era incrível. Comecei a disparar a minha câmara, para conseguir o máximo de fotografias. Foi emocionante ver, pareciam dois mundos a colidir."

De facto, um momento único que já foi partilhado dezenas de milhares de vezes, depois de Alyson ter partilhado as imagens no perfil pessoal, no Facebook. A jornalista conta à televisão pública britânica que os dois profissionais de saúde mantiveram-se a impedir os carros de avançar durante um longo período de tempo, mesmo que muitas pessoas gritassem contra eles e lançassem comentários racistas.