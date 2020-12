Um profissional de saúde do estado do Alasca desenvolveu uma reação alérgica grave depois de tomar a vacina da Pfizer, confirmaram esta quarta-feira as autoridades. Segundo a agência Reuters, a reação ocorreu minutos depois da injeção.

Este é um novo caso relacionado com alergias e a vacina desenvolvida pela farmacêutica norte-americana em parceria com a alemã BioNTech. Há uma semana, poucos dias depois do início da vacinação no Reino Unido, dois profissionais de saúde desenvolveram reações alérgicas semelhantes, o que levou as autoridades a suspenderem a toma da vacina para pessoas que sejam suscetíveis a este tipo de problema.

O regulador britânico afirmou que quem tenha um historial de anafilaxia ou graves reações alérgicas a medicamentos e comida não deve receber a vacina.

As autoridades norte-americanas acreditam que a maioria das pessoas com alergias pode receber a vacina com segurança. A Food and Drug Administration (FDA) disse ainda que só devem ser excluídos da vacinação aqueles que já tenham tido reações alérgicas graves.

Apesar das palavras do regulador dos Estados Unidos, é sabido que este caso no Alasca se registou em alguém sem histórico de alergias.

Segundo o jornal Washington Post, trata-se de uma mulher de meia idade. As autoridades acabaram por administrar epinefrina, conseguindo controlar a reação alérgica da profissional de saúde.

O paciente continua internado no hospital regional de Juneau.

O antigo diretor da FDA entende que o caso é preocupante, mas pede mais informações para que se faça uma melhor avaliação.