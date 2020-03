O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo à noite, numa conferência de imprensa, que vai prolongar durante mais 30 dias as medidas de isolamento social no país, com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus.

Quanto melhor fizer, mais rápido todo este pesadelo chega ao fim!"

Este, trata-se de um recuo claro nas intenções do republicano que, ao longo da semana passada, afirmou, várias vezes, que queria que os Estados Unidos retomassem a normalidade por altura da Páscoa. As medidas que Trump anunciou há 15 dias terminam esta segunda-feira, e o presidente revelou que estava a pensar aligeirá-las, nem que fosse em algumas zonas do país, de modo a que os danos económicos e financeiros fossem os menores possíveis. O presidente avançou, inclusivamente, a data de 12 de abril como o dia em que o país teria de regressar à normalidade.

Finalmente rendido às evidências sobre a propagação descontrolada da infeção nos Estados Unidos, Trump anunciou que está a preparar um novo plano de contenção, que será apresentado esta terça-feira. O presidente estima que o pico da doença se verifique em duas semanas, e espera que o país possa regressar à normalidade já no início de junho.

Eu quero a vossa vida de volta. Podemos esperar que, no dia 1 de junho, vamos estar bem e a recuperar. Muitas coisas extraordinárias vão acontecer".

Apesar do otimismo, Donald Trump parece agora consciente da ameaça que a Covid-19 representa para o país. Sobretudo, depois de, também neste domingo, Anthony Fauci, um dos mais prestigiados especialistas em doenças infecciosas no país e conselheiro da Casa Branca, ter previsto que mais de 100.000 americanos podem morrer com coronavírus, devendo o país acumular milhões de pessoas infetadas, ao longo desta pandemia.

As orientações de afastamento social da Casa Branca aconselham todos os americanos a evitar ajuntamentos de mais de 10 pessoas, apelado aos idosos, os mais vulneráveis ao vírus, a ficarem em casa.