Nos Estados Unidos, uma criança daltónica conseguiu ver as cores pela primeira vez, com recurso a uns óculos especiais.

O momento foi captado por um telemóvel e através dessas imagens é possível perceber a emoção de Jonathan Jones assim que colocou os óculos.

O vídeo foi partilhado na rede social Twitter pelo irmão mais velho, Ben Jones.

Os óculos foram emprestados por um professor, que é igualmente daltónico, e agora a família decidiu pedir ajuda financeira online para conseguir comprar um par de óculos iguais para o rapaz de 12 anos.

Thank you so much EVERYONE for all your kind words. It’s been incredibly moving to see the support my baby brother has gotten. Together we’ve raised over $15,000 (and counting) that is going to go completely to other people in need of these glasses. Follow me for updates! pic.twitter.com/ORmcjicjhh