Um deputado norte-americano foi acusado de violência doméstica por ter batido na mulher, depois de, alegadamente, esta se ter despido demasiado devagar, quando Doug McLeod queria ter relações sexuais. O homem, de 58 anos, foi detido no sábado, na sua casa, no estado do Mississipi e aguarda julgamento em liberdade.

Quando a polícia foi chamada à casa do político foi o próprio quem abriu a porta, num estado visivelmente embriagado e a transportar uma garrafa de bebida alcoólica, segundo reportaram as autoridades. Os agentes dizem mesmo que McLeod estava tão alcoolizado que caminhava em ziguezague, necessitando de se agarrar a um corrimão para não cair.

Ao entrarem na casa, segundo o relatório policial, citado pela agência noticiosa Associated Press, os agentes deram com duas mulheres no cimo das escadas, aparentemente traumatizadas. Uma delas, a mulher de McLeod, tinha o nariz ensanguentado. Após examinar a habitação, a polícia encontrou sangue na cama do casal e no chão da casa.

A mulher disse à polícia que o marido lhe bateu na face, como faz sempre que está alcoolizado. Contou que, depois de ter sido agredida, refugiou-se no quarto de outra mulher que estava na casa e cuja identidade não foi revelada. De acordo com o relato, as duas fecharam-se no quarto e o deputado, que começou a bater violentamente na porta, terá ainda ameaçado a outra mulher que lhe matava o cão se ela não o deixasse entrar. A polícia levou McLeod para a esquadra, acabando por libertá-lo após o pagamento de um caução de mil dólares (cerca de 900 euros). O deputado aguarda agora a decisão do tribunal.

Em declarações à comunicação social, o presidente da câmara dos representantes do Mississipi, Philip Gunn, defendeu que o deputado deve pedir a demissão caso as acusações se confirmem. Gunn já terá contactado McLeod para lhe expressar a sua visão. No comunicado oficial sobre o caso, Gunn disse que “estas ações são inaceitáveis”.

O caso já atingiu uma dimensão estadual, com o senador democrata do Mississipi, David Blount, a pedir a demissão de McLeod.

Doug McLeod é deputado na câmara dos representantes do Mississipi desde 2012, eleito pelo Partido Republicano.