Demi Lovato atuou no Super Bowl, a final do campeonato de futebol americano, que se realizou este domingo.

A cantora cantou o hino nacional dos Estados Unidos da América, perante milhões de espectadores por todo o mundo, e cumprindo assim um sonho com dez anos.

"Um dia vou cantar o hino nacional no Super Bowl. Um dia", escreveu Demi Lovato no Twitter, em 2010.

One day, I'm gonna sing the national anthem at a super bowl. Onnnee dayyy.... — Team Demi (@ddlovato) February 7, 2010

Demi aproveitou a mesma publicação para elevar a "fasquia" para os próximos dez anos.

"Um dia vou atuar no espetáculo de intervalo no Super Bowl. Um dia", prometeu a cantora.

One day, I’m gonna perform the halftime show at the super bowl. Onnnee dayyy.... — Team Demi (@ddlovato) February 2, 2020

O espetáculo de intervalo da edição do Super Bowl deste ano esteve a cargo de Shakira e Jennifer Lopez.

Durante cerca de 15 minutos, a dupla latina animou o público com uma coletânea dos singles de maior sucesso: «Let’s get loud» e «Waka Waka» foram alguns dos temas ouvidos no descanso da partida disputada em Miami.