Durante dez anos, vários foram os exploradores que se aventuraram nas Montanhas Rochosas, em Wyoming, nos Estados Unidos, com o grande objetivo de descobrir um tesouro preenchido por ouro, rubis, esmeraldas e diamantes.

Finalmente, a aventura chegou ao fim e o mistério foi revelado, afirmou Forest Fenn, um colecionador de antiguidades que criou a caça ao tesouro.

Back in 2013, my family and I began a decade long search for a treasure hidden in the rocky mountains by Forrest Fenn. This incredible journey led us to meet some amazing people and see some amazing places, I'll be sharing my story in this thread (1/12) pic.twitter.com/s8NQQB6ZF0