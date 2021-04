Um novo vídeo do momento da morte de George Floyd foi divulgado esta quarta-feira em tribunal. As imagens foram captadas pelas câmaras que os polícias tinham nos uniformes, no dia 25 de maio de 2020, em que o afro-americano foi assassinado na cidade de Minneapolis.

O vídeo foi apresentado no julgamento em que Derek Chauvin, antigo polícia, é o principal rosto, sendo acusado da morte de George Floyd.

Durante as imagens é possível distinguir um momento em que George Floyd diz o seguinte aos polícias: "Digam aos meus filhos que os amo".

Floyd foi morto a 25 de maio de 2020 após Chauvin ter pressionado com o joelho o pescoço do afro-americano durante cerca de nove minutos.

O vídeo dessa cena, que se tornou viral, provocou uma onda de manifestações em todo o mundo contra o racismo e a violência policial.

Este muito esperado julgamento é um teste para a justiça norte-americana, após uma vaga de violentas manifestações antirracistas que obrigou os trabalhos em tribunal a decorrer sob fortes medidas de segurança.