O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apareceu pela primeira vez em público, desde que perdeu as eleições presidenciais norte-americanas.

Trump participou esta quarta-feira numa cerimónia do dia dos Veteranos (National Veterans Day) no cemitério de Arlington, no estado da Virgínia.

Este é o primeiro compromisso público do ainda presidente norte-americano desde 7 de novembro, dia em que as projeções dos media internacionais anunciaram a sua derrota frente a Joe Biden.

O candidato democrata foi anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 3 de novembro, segundo projeções dos orgãos de comunicação social norte-americana.

Donald Trump recusou reconhecer a vitória do seu rival nas eleições de terça-feira, anunciada no sábado, e denunciou, sem apresentar provas, fraudes a favor do democrata, prometendo ações na justiça para contestar o resultado.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.