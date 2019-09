O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump destituiu, esta terça-feira, o conselheiro para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton.

Donald Trump afirmou, através do Twitter, que discorda de muitas das sugestões de John Bolton, acrescentando que vai nomear um novo conselheiro na próxima semana.

....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

John Bolton, de 70 anos, estava na administração Trump desde março de 2018. Antes disso foi funcionário dos governos de George H. Bush e Ronald Reagan, além de ter sido embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, durante a vigência de George W. Bush.

O conselheiro agora destituído já reagiu ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, afirmando que se ofereceu para se demitir na noite de segunda-feira, ao que Donald Trump respondeu o seguinte: "Falamos sobre isso amanhã [terça-feira]".

I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019

A demissão acontece no momento em que Trump procura abrir vias de diálogo diplomático com o Irão e com a Coreia do Norte, temas sobre os quais se teriam intensificado as divergências com as posições de John Bolton, segundo a imprensa norte-americana.

Nos últimos meses, Bolton assumiu posições públicas de defesa de um ataque contra o Irão e foi um acérrimo crítico dos testes de mísseis realizados pela Coreia do Norte, em contraste com as decisões do Presidente Trump sobre estes dois temas.