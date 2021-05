Banido pelo Facebook e pelo Twitter, Donald Trump voltou ao ativo nas redes sociais, desta vez com um blog em nome próprio.

Em "From the Desk of Donald", o ex-presidente dos Estados Unidos surge a escrever num livro na sua secretária, num vislumbre quase "retro" daquilo que já foram os blogs pessoais.

Um vídeo no topo do site inclui material de arquivo que mostra o anúncio do antigo presidente norte-americano a ser banido do Twitter e imagens de Trump no seu resort em Mar-a-Lago, na Florida, com a legenda: “Em tempos de silêncio e mentiras, surge um farol de liberdade. Um lugar para falar livremente e em segurança. Diretamente da secretária de Donald J. Trump”.

Por baixo do vídeo aparecem uma série de publicações feitas pelo próprio, num estilo semelhante ao da rede social preferida de Trump. O mais recente é um feroz ataque à congressista republicana Liz Cheney, filha do antigo vice-presidente Dick Cheney, que concorre no estado do Wyoming e é uma das vozes do Partido Republicano mais críticas do antigo presidente.

Aquece-me o coração ler as novas sondagens sobre a belicista Liz Cheney, no grande estado do Wyoming”, pode ler-se.

Essas publicações oferecem aos utilizadores a possibilidade de partilharem estes comentários nas suas contas de Facebook e Twitter, mas não apresentam qualquer opção de comentário. As opções “loja” e contribua” aparece particularmente destacadas na página.

Jason Miller, conselheiro do antigo presidente, explicou o propósito da nova ferramenta de Donald Trump, sublinhando que este site não se trata de uma nova rede social, apesar de deixar no ar essa possibilidade.

O site do presidente Trump é um ótimo recurso para encontrar as suas últimas declarações e destaques do seu primeiro mandato, mas esta não é uma nova rede social. Teremos informações adicionais sobre esse assunto num futuro próximo”, esclareceu.

Recorde-se que o então presidente norte-americano foi banido permanentemente da rede social Twitter após a invasão ao Capitólio, por ter quebrado as regras de “glorificação de violência”.