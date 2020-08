O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado de emergência quando falava aos jornalistas na sala de imprensa da Casa Branca, esta segunda-feira. Segundo a agência Reuters, a evacuação ter-se-à devido a um tiroteio que ocorreu perto da residência presidencial.

A confirmação do tiroteio veio do próprio Donald Trump, que, minutos depois regressou à sala de onde tinha sido retirado, acrescentando que um suspeito tinha sido baleado pelos serviços secretos porque estaria na posse de uma arma de fogo.

Foi um tiroteio fora da Casa Branca. Parece estar sobre controlo. Mas houve mesmo um tiroteio, e alguém foi levado para o hospital. Não sei a condição dessa pessoa", acrescentou o presidente.

O líder norte-americano foi retirado por agentes dos serviços secretos, que também escortaram para fora da sala o secretário de estado do Tesouro, Steve Mnuchin e o diretor do do gabinete de Gestão e Orçamento.